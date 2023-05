Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der B36 bei Graben-Neudorf

Der Motorradfahrer, der am Sonntag auf der B36 bei Graben-Neudorf mit zwei Autos zusammengestoßen ist, ist im Krankenhaus gestorben.

Der 44 Jahre alte Motorradfahrer, der am Sonntag gegen 21.20 Uhr auf der B36 bei Graben-Neudorf einen Unfall hatte, ist am Donnerstag im Krankenhaus gestorben. Das teilte das Polizeipräsidium Karlsruhe jetzt mit. Zudem werde ein Verschulden anderer Verkehrsteilnehmer ausgeschlossen.

Der Mann war am Sonntag auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort stieß der 44-Jährige mit zwei Pkw zusammen. Der Motorradfahrer wurde abgewiesen und schlitterte rund 100 Meter weiter an den rechten Fahrbahnrand der B36. Dort stürzte das Motorrad den Abhang hinunter in den Wald.

Tödlicher Unfall auf B36 bei Graben-Neudorf: Motorradfahrer war alkoholisiert

Ein Rettungswagen brachte den 44-Jährigen in ein Krankenhaus. Auch einer der Pkw-Fahrer kam in eine Klinik. Über seinen Gesundheitszustand ist der Polizei aktuell nichts bekannt.

Ein Alkoholtest im Krankenhaus ergab bei dem Motorradfahrer einen Wert von etwa 1,9 Promille. Die B36 war mehr als vier Stunden gesperrt.