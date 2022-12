In Graben-Neudorf ist wegen starker Rauchentwicklung in der Nacht auf Freitag eine Flüchtlingsunterkunft evakuiert worden. Bei mehreren Personen besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung.

Die Flüchtlingsunterkunft in der Schloßstraße in Graben-Neudorf ist in der Nacht auf Freitag evakuiert worden. Grund war eine starke Rauchentwicklung wegen eines Brandes im Wäscheraum im Keller gegen 3.40 Uhr, wie ein Sprecher des Polizeipräsidiums Karlsruhe jetzt mitteilte.

Bei mehreren Personen besteht der Verdacht auf Rauchgasvergiftung. 35 Personen, darunter auch Kinder, wurden nach offiziellen Angaben in die Festhalle gebracht. Dort müssen sie vorerst bleiben, da die Unterkunft derzeit nicht bewohnbar ist.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit zahlreichen Einsatzkräften vor Ort. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache des Feuers aufgenommen.

Dieser Artikel wird aktualisiert. [Stand: 5.55Uhr]