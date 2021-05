Die Pandemie und der damit einhergehende Lockdown ist belastend. Frust und Ärger brechen sich Bahn. In einer bundesweiten Umfrage der Fachpublikation Kommunal spiegelt sich diese Entwicklung in konkreten Zahlen wider.

72 Prozent der befragten Bürgermeister hätten angegeben, dass sie während der Corona-Krise beleidigt, beschimpft, bedroht oder gar tätlich angegriffen worden seien. Ein Blick in die Gemeinden der Region zeigt: Berechtigte Kritik ist erwünscht, aber manchmal vergreift sich auch hier der eine oder andere im Ton.

„Verärgerte Bürger, die mal verbal übers Ziel hinausschießen, gab es immer und gibt es noch“, so Bernd Stober (FW), Bürgermeister in Eggenstein-Leopoldshafen. Daran habe sich in den vergangenen Jahren nichts geändert, auch nicht in der Gemeinde. Nichtsdestotrotz: Den Hass und Angriffe auf Politiker verurteilt Stober aufs Schärfste.