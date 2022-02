Im Dezember äußerte Bürgermeister Michael Möslang (CDU) gegenüber dieser Zeitung sein Unverständnis über ein Versagen der zuständigen Firma Duales System Deutschland über einen so langen Zeitraum hinweg. Nun hat auch das beauftragte Unternehmen zu den Vorwürfen Stellung genommen: Man bittet um Verständnis. In Linkenheim-Hochstetten stellt die Verwaltung derweil der Firma die Arbeit des Bauhofs in Rechnung, der die überzähligen Flaschen selber abräumt.

Unlängst bat sie Bürger nochmals dringlich mit Hinweis auf die Verletzungsgefahren durch Bruchglas, keine Flaschen an den Containern abzustellen. Sie informierte, dass man auch die oberste Abfallrechtsbehörde eingeschaltet habe, die ein Bußgeldverfahren einleite. Mit dem Vertragspartner habe man dann eine Einigung erzielt, dass dieser anstelle eines vorherigen Subunternehmers die Entsorgung wieder selbst übernehme. So könne das Problem vielleicht künftig vermieden werden.

„Besonders schlimm sieht es immer wieder bei zentralen Containern wie beim Einkaufszentrum, der Heuss- sowie der Bahnhofstraße aus“, berichtet die Öffentlichkeitsbeauftragte der Gemeinde, Katja Stieb. Nach den Reklamationen sei bisher nicht viel passiert. Die Container würden zwar geleert, aber nicht zuverlässig. „Wir haben an ihnen Plakate mit einer Übersicht aller Standorte angebracht, um Bürgern Ausweichmöglichkeiten zu zeigen“, so Stieb. Zudem habe die Gemeinde auf dem Recyclinghof einen Großcontainer aufgestellt.

Nachdem sich am Liverdunplatz in Weingarten zum Monatswechsel ein ähnliches Bild zeigte, bat die dortige Gemeindeverwaltung ihre Bürger, bei überfüllten Containern keine Flaschen abzustellen und ausgewiesene andere Standorte anzufahren. Auch dort hat der Bauhof bei Bedarf Flaschen abtransportiert. „Wir haben fünf gut verteilte und erreichbare Standorte im Ort. Überfüllte Container gibt es nur ab und an wie über die Feiertage“, so die Gemeindeverwaltung.

Landkreisverwaltung wendet sich an Subunternehmer

Subunternehmer im Landkreis ist PreZero. „Wir haben derzeit wie viele Unternehmen eine hohe Krankenquote. Daher müssen wir bei der Glaserfassung bis auf Weiteres auf externe Unterstützung zurückgreifen“, teilt Firmenpressesprecher Boris Ziegler mit. „Da die Fahrzeuge des beauftragten Unternehmens jedoch aus technischen Gründen nicht alle unsere Behälter leeren können, erfolgt die Sammlung in Linkenheim-Hochstetten durch unsere eigene Logistik. Wir bitten um Verständnis und bedauern, falls es bei Bürgern zu Unannehmlichkeiten kam.“ Ziel sei, den Verbrauchern möglichst schnell wieder einen erstklassigen Service zu bieten.

Das Landratsamt sei zwar für die Sammlung nicht zuständig, wirke bei Rückständen aber regelmäßig auf die Dualen Systeme ein, heißt es von Bjoern Wamser vom Abfallwirtschaftsbetrieb des Landkreises. Daneben habe sich die Landkreisverwaltung direkt an die Firma PreZero gewandt. Diese habe mitgeteilt, dass es wegen coronabedingter Krankheitsfälle am für die Leerung zuständigen Standort Knittlingen zu erheblichen Engpässen komme und in Bruchsal Personal mit Kranschein fehle, so Wamser.

Daher gestalte sich eine Auflösung der über den Jahreswechsel entstandenen Rückstände nach Firmenangabe momentan schwierig. „PreZero hat zugesichert, dass mit Hochdruck an einer Lösung für gearbeitet wird“, sagt er weiter. „Probleme werden uns aus mehreren Städten und Gemeinden gemeldet. Davon betroffen ist vorwiegend der westliche und nördliche Landkreis.“