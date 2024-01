Digitaler Service in Linkenheim-Hochstetten wird stetig ausgebaut

Vom Kinderkrippenplatz bis hin zur Sprechstunde des Pflegestützpunkts bildet der Internetauftritt die gesamte Dienstleistungspalette ab. Dafür muss die Homepage täglich gepflegt werden.

Die Gemeindehomepage hat täglich zwischen 1.100 und 1.600 Aufrufe. Damit ist sie das am häufigsten genutzte Informationsmedium der Verwaltung. Vom Kinderkrippenplatz bis hin zur Sprechstunde des Pflegestützpunkts bildet der Internetauftritt die gesamte Dienstleistungspalette ab. Die interne Suchfunktion, die klassische Zuständigkeitssuche, eine interaktive Gemeindekarte und das Lebenslagenmodell als Basisstruktur helfen den Nutzern, die Informationen zu finden. Die Homepage ist immer mehr auch ein Linkportal. Als wir die alte Homepage 2016 online brachten, waren wir die erste Gemeinde, die sich an das Serviceportal Baden-Württemberg angebunden hat. Es kamen viele Angebote wie die Onleihe der Bibliothek, die zentrale Online-Anmeldung für Kinderbetreuungsplätze oder das Geoinfosystem zur Bebauungsplanauskunft hinzu.

Möslang

Wir haben viel Lob für die Gestaltung bekommen. Natürlich gab es auch konstruktive Kritik. So funktionieren die Unterseiten in der Google-Suche noch nicht überall und die Auflösung der Bilder muss verbessert werden. Wir haben sechs Haupt- und 58 Unterrubriken mit vielen hundert Unterseiten. Es wird noch einige Wochen dauern, bis alles so funktioniert, wie es soll.