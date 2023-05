Auch vegane Sorten

Eiswagen in Linkenheim-Hochstetten: Familie Leuci will Wünsche der Kunden erfüllen

Seit 30. April bietet Familie Leuci aus Linkenheim-Hochstetten Gelato in ihrem Eiswagen in der Ludwigstraße an. Wünsche nach veganem und glutenfreiem Eis erfüllen sie ihren Kunden.