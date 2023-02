Zehn Jahre Rauchwarnmelderpflicht

Feuerwehren im Karlsruher Norden: Rauchmelder haben auch in der Region Leben gerettet

Seit 2013 gibt es in Baden-Württemberg die Rauchwarnmelderpflicht. Doch wie sinnvoll ist das Gesetz? Das sagen die Feuerwehren in Dettenheim, Linkenheim-Hochstetten und in Eggenstein-Leopoldshafen.