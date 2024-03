Demenz, lebensbejahend gezeigt. Das ist die Intention einer digitalen Fotoausstellung, die derzeit im Rathaus in Linkenheim-Hochstetten zu sehen ist.

Eine ungewöhnliche Fotoausstellung ist derzeit im Foyer des Linkenheim-Hochstetter Rathauses zu sehen. Sie widmet sich unter dem Titel „Demenz neu sehen“ dem Thema komplett digital mit Bildern, die in Serie nahtlos wechselnd über einen Bildschirm ziehen.

Entstanden sind die eindrücklichen Fotos 2022 innerhalb des Wettbewerbs „Desideria Preis für Fotografie“ des Münchner Vereins „Desideria Care“. Aufgenommen wurden in die Schau die vier Sieger- sowie acht weitere Fotos.

Die Siegerin in der Kategorie „Profi“ Ingrid Hagenhenrich aus Münster begleitete in Neuss mit der Kamera die Familie von Hans-Jürgen Wertens und seiner demenzerkrankten Frau Maria. Der Leitgedanke „Umarmungen gegen das Vergessen“ zieht sich durch die ganze Serie. Sie stellt die Zuneigung und Liebe dar, die Maria in ihrem Umfeld von Partner, Familie und Freunden erfährt und dadurch überall eingebunden bleibt.

So verdeutlicht die Arbeit mit ihrer zentralen Aussage, dass Lebensfreude trotz Demenz möglich ist. Ganz andere Wege beschritt Sonderpreisgewinnerin Stephanie Harke aus Braunschweig. Sie stellt dar, wie die Häkelarbeiten ihrer demenzerkrankten Oma mit Fortschreiten der Krankheit zunehmend ihre Form verlieren.

Fotos in Linkenheimer Ausstellung zeigen bewegende Momente mit Menschen mit Demenz

Die Ausstellung veranstaltet die Kommunale Pflegekonferenz des Landkreises Karlsruhe in Kooperation mit Linkenheim-Hochstetten sowie Ettlingen und Bretten, wo sie ebenfalls zu sehen sein wird.

„Die Bilder sollen den Blick der Gesellschaft öffnen, um Ängste abzubauen und Tabus aufzubrechen“, beschreibt der Landkreis ein wesentliches Anliegen der Schau. Die Aufnahmen würden Menschen mit Demenz auf eine lebensbejahende und Mut machende Art und Weise zeigen.

Die Bilder würden bewegende Momente und schöne Augenblicke von und mit Menschen mit Demenz festhalten, bevor sie in Vergessenheit geraten, heißt es in der Beschreibung. „Demenz braucht Öffentlichkeit. Der Fotopreis will der Volkskrankheit größere Aufmerksamkeit verschaffen und für das Thema sensibilisieren“, erläutert der Verein „Desideria Care“ die Intention des Projekts. Aktuell läuft mit Bewerbungsfrist bis 15. Juni die Neuauflage des Fotowettbewerbs.

„Die Ausstellung ist cool gemacht“, sagt Jürgen Faul, der in der Gemeindeverwaltung in Linkenheim-Hochstetten Kulturveranstaltungen organisiert. Wie er berichtet, ist die Kommunale Pflegekonferenz mit dem Ausstellungsangebot auf ihn zugekommen und er hat es mit Bürgermeister Michael Möslang (CDU) besprochen.

„Wir sagten dann, dass wir es gerne bei uns machen wollen“, berichtet Faul. Er weist auch darauf hin, dass Betrachter über QR-Codes Audio-Dateien mit Erklärungen zu den Bildern mit ihrem Smartphone abrufen können.

Die Ausstellung ist im Rathaus während der normalen Öffnungszeiten noch bis zum 12. April zu sehen. Informationen zum Projekt gibt es im Internet unter www.desideria.org sowie auf der Homepage des Landkreises Karlsruhe.