Bei Kaffee und Kuchen werden in Weingarten Alltagsprobleme besprochen

Das Erzähl-Café des Sozialverbands VdK ist seit zwei Jahren eine feste Einrichtung in Weingarten. Am letzten Freitag jedes Monats treffen sich im Schnitt rund 20 Interessierte im Wintergarten vom Café Neff in der Ringstraße zu angeregten Unterhaltungen. Eingeladen sind nicht nur VdK-Mitglieder. Jeder Teilnehmer erhält einen Kaffee und ein Stück Kuchen kostenlos.

„Hier treffen sich Jung und Alt, alle freuen sich und sind sehr dankbar“, sagt Sabine Grosche, Initiatorin und Leiterin des Erzähl-Cafés. Die Vorsitzende des VdK-Ortsverbands stellt einen steigenden Bedarf fest. Die Resonanz sei zuletzt so groß gewesen, dass man auf eine Sommerpause verzichtete.

Die Liste der Themen ist endlos. Man tauscht sich über alltägliche Sorgen und Nöte genauso aus wie über das aktuelle Weltgeschehen. Es geht um Grundsicherungsfragen, Sozialrecht, Wohnberatung, Berufstätigkeit und Reha. Eine schwere Operation steht bevor oder ein Krankenhausaufenthalt war unbefriedigend – an wen kann man sich wenden? Was steht einem zu? Welche Erfahrungen haben andere Leute gemacht?

„Es ist unglaublich, wie viele Probleme die Leute haben“, staunt Grosche. Sie berät, gibt Basisinformationen weiter, berichtet beispielsweise über Gesetzesänderungen. Detailfragen werden in Einzelgesprächen geklärt. Bei komplexen juristischen Angelegenheiten wird auf die Rechtsberatung der VdK-Kreisgeschäftsstelle verwiesen.

Das Erzähl-Café ist für viele Menschen eine erste Anlaufstelle. Es bietet die Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen. Die Atmosphäre ist vertrauensvoll, Hemmschwellen werden schnell abgebaut. Es gibt einen harten Kern, aber immer wieder kommen auch Neue hinzu. Dabei entstanden schon viele Freundschaften, berichtet Grosche.

Vorträge auch zu Pflegethemen

Immer wieder sind im Erzähl-Café verschiedene Referenten zu Gast, die über spezielle Themen informieren. So berichtete etwa der Geschäftsführer einer ambulanten Pflegeeinrichtung über gesetzliche Vorschriften, Änderungen im Pflegebereich, bei den Pflegegraden und der Antragsstellung. Es gab auch schon einen Fachvortrag zur Demenz-Prävention und Behandlung. Auch die Zuzahlung zu Arzneimitteln war ein Gesprächsthema.

Der Sozialverband VdK wurde in der Nachkriegszeit unter dem Namen „Verband der Kriegsbeschädigten, Kriegshinterbliebenen und Sozialrentner Deutschlands“ gegründet und vertrat ursprünglich die Interessen der Kriegsopfer. Heute versteht sich der Verband als großer Sozialverband mit Aufgaben und Zielen im gesamten sozialen Bereich sowie als Dienstleistungsunternehmen für seine Mitglieder. Sein Ziel ist es nach eigenen Angaben, „den Zusammenhalt der Gesellschaft und für jeden Menschen ein selbstbestimmtes Leben zu garantieren“.