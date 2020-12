Bei einer Unfallflucht ist am vergangenen Wochenende in der Werner-von-Siemens-Straße in Linkenheim ein Sachschaden von circa 4.500 Euro entstanden.

Laut der Angaben der Polizei beschädigte ein bislang Unbekannter zwischen Samstag 20.30 Uhr und Sonntag 15.30 Uhr, vermutlich beim rückwärts Ausparken ein in einer Parkbucht am Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug der Marke VW.

Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallstelle, weshalb das Polizeirevier Karlsruhe-Waldstadt auf der Suche nach Zeugen ist. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0721 967180 zu melden.