Am 8. Juli stirbt Michael Wölfel aus Weingarten bei einem Fahrradunfall. Nun hat eine Freundin der Familie einen Spendenaufruf gestartet.

Der tragische Unfall am 8. Juli verändert das Leben von Jessica Wölfel für immer. Wie aus dem Nichts steht die Weingartenerin mit ihren drei Kindern alleine da. Zuvor hat sie die Schocknachricht erreicht: Ihr Ehemann Michael ist bei einem Unfall ums Leben gekommen.

Der 39-Jährige war am frühen Morgen mit seinem Fahrrad in einen Bach gestürzt und ertrunken. Angehörige hatten seinen leblosen Körper gefunden. Nach Polizeiangaben war Michael Wölfel in einer Kurve vom Weg abgekommen und hatte beim Sturz ins Bachbett sein Bewusstsein verloren.

Nun hat Stephanie Poscher, eine Freundin der Familie, auf der Online-Plattform „GoFundMe“ einen Spendenaufruf gestartet. Das Geld soll Jessica Wölfel und ihren Kindern helfen, Michaels Beerdigung und ihren Hauskredit zu bezahlen.

Freunde und Familie sind nach dem Tod von Michael Wölfel geschockt

„Der Unfall ist für uns immer noch unfassbar“, sagt Poscher. Familie und Freunde stünden unter Schock. Neben seiner Ehefrau hinterlässt Michael Wölfel einen elfjährigen Sohn und siebenjährige Zwillingsmädchen.

„Die Familie versucht, ihren Alltag bestmöglich zu bewältigen“, sagt Poscher, die Jessica Wölfel und ihre Kinder gemeinsam mit weiteren Freunden unterstützt.

Michael fehlt an allen Ecken und Enden. Stephanie Poscher

Freundin der Familie

„Michael fehlt an allen Ecken und Enden“, sagt Poscher. „Er war ein toller Papa und im Freundeskreis sehr beliebt.“ Michael Wölfel sei „immer da gewesen, wenn man ihn gebraucht hat“.

Wenige Tage vor seinem 40. Geburtstag starb der Weingartener auf der Heimfahrt von einem Fest. „Seine Familie hatte bereits die Geschenke besorgt“, sagt Poscher, deren Mann seit gemeinsamen Kindergartentagen mit Wölfel befreundet war.

Einige Tage später feierte er selbst seinen Geburtstag. Ein Bild seines toten Freundes hatte er aufgestellt, die Stimmung war gedämpft. „Mein Mann musste weinen, als er über Michael gesprochen hat“, sagt Poscher mit belegter Stimme.

Spendenaufruf im Internet soll Witwe und ihren Kindern 20.000 Euro bringen

Man merkt ihr an: Auch bei ihr sitzt der Schock über den Verlust ihres Freundes tief. „Man stellt sich darauf ein, dass man seine Eltern irgendwann gehen lassen muss“, sagt sie. „Aber Michael wurde mitten aus dem Leben gerissen.“

Laut ihrer Freundin arbeitet Jessica Wölfel in Teilzeit. Sie muss nun ihre Familie alleine ernähren. Aus dem Freundeskreis erfährt sie viel Rückhalt. „Wir alle helfen ihr so gut es geht“, sagt Poscher, „auch ihre Kinder sind bei uns jederzeit willkommen.“

Bei Redaktionsschluss waren beim Online-Spendenaufruf mehr als 17.000 Euro für die Hinterbliebenen zusammengekommen. Zwei Bürger hatten sogar jeweils 1.000 Euro gespendet. „Die Familie ist allen Menschen, die ihr helfen, sehr dankbar“, betont Poscher.

In einem Beitrag unter dem Spendenaufruf hat sie handgemalte Bilder der Kinder veröffentlicht. Darauf ist ein Mädchen in einem roten Kleid und einer roten Blume in der Hand zu sehen, dazu Herzen und das Wort „Danke“.

Das Spendenziel liegt bei 20.000 Euro – auch darüber hinaus sind Spenden möglich. Poscher hofft auf weitere Menschen, die sich an der Aktion beteiligen. „Keiner kann wirklich begreifen, dass Michael nicht mehr durch die Tür kommt“, sagt sie.