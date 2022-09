Ärger bei Bürgern und Verwaltung

Altglas-Container-Teufelskreis: Abgestellte Flaschen verhindern die verspätete Entleerung im Kreis Karlsruhe

Was die Entsorgungsfirma nicht leistet, bleibt an den Gemeinden rund um Pfinztal hängen. Die müssen die Massen an Altglas rund um die Container abräumen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Bringen Sensoren, die den Füllstand anzeigen, die Lösung?