Entsorger PreZero aus dem Enzkreis hat Personalprobleme

Aktuell kommt es bei der Leerung der Abfallbehälter im Enzkreis zu Problemen. Der Umweltdienstleister aus dem Enzkreis erklärt, wieso - und was der Plan für die nächste Zeit ist.

Der Umweltdienstleister PreZero ist für die Sammlung von Rest- und Bioabfall sowie Altpapier durch den Enzkreis beauftragt. Die Sammlung von Leichtverpackungen und von Altglas erfolgt im Auftrag der Dualen Systeme und unterliegt daher nicht der direkten Verantwortung des Enzkreises.

„Die Personalsituation bei PreZero ist krankheitsbedingt auch weiterhin extrem angespannt. Vor allem im Fahrerbereich fehlen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, diese Ausfälle sind nicht vollständig zu kompensieren“, so das Unternehmen. Obwohl erste Maßnahmen greifen, könne es weiterhin zu Ausfällen oder Verschiebungen bei den Sammeltouren kommen.

PreZero will die Touren im Enzkreis weiterhin termingerecht fahren

Gemeinsam mit dem kommunalen Auftraggeber und den Dualen Systemen hätten die Verantwortlichen nun einen Plan entwickelt, um eine termingerechte Abfuhr wieder gewährleisten zu können.

„Die Planung für die kommenden beiden Wochen sieht die folgenden Regelungen vor: Grundsätzlich setzt PreZero alles daran, die Touren termingerecht zu fahren und Verschiebungen möglichst zu vermeiden. Glasbehälter, die in den letzten beiden Wochen nicht abgefahren beziehungsweise geleert wurden, können nicht mehr nachgefahren werden.“

Weiter teilt die Firma mit: „Daher werden ab sofort sämtliche Sammeltouren nach Vorgabe des regulären Abfallkalenders abgefahren.“ Sollten trotz dieser außerordentlichen Maßnahme dennoch Touren ausfallen, so werden diese bis zum nachfolgenden Samstag nachgeholt. Glasbehälter, die bereits mehr als acht bis zehn Tage stehen, werden also erst zum nächsten regulären Sammeltermin geleert.

Keine leeren Flaschen vor große Depotcontainer stellen

Aufgrund dieser besonderen Regelung sei es den Bürgerinnen und Bürgern selbstverständlich gestattet, Mehrmengen in Gefäßen wie Eimern oder Waschkörben zur Abholung bereitzustellen. „Von Kartons ist bitte abzusehen, da diese bei Regen durchnässen und aufreißen“, mahnt das Unternehmen.

Im Hinblick auf die Altglassammlung werden die Haushalte gebeten, ihre Gefäße nur vollständig befüllt bereitzustellen. Außerdem wird darum gebeten, keine leeren Flaschen vor die großen Depotcontainer zu stellen.

„Wir wissen, dass die Situation derzeit nicht optimal ist und bei den Bürgerinnen und Bürgern im Enzkreis zu berechtigtem Unmut führt. Daher arbeiten wir unter Hochdruck und unter Ausnutzung sämtlicher Kapazitäten an Lösungen. Wenn es im Einzelfall zu Unannehmlichkeiten kommt, so bedauern wir das sehr und bitten in dieser besonderen Situation um Verständnis“, betont Daniel Berens, Geschäftsführer der PreZero Service Süd.