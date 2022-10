Seit 1. Juli in Kraft

Schnellere Notfallversorgung: Was sagt ein Sanitäter im Landkreis Karlsruhe darüber?

Notfallsanitäter haben seit dem 1. Juli mehr Möglichkeiten, um Menschen im Notfall noch schneller zu helfen. Reichen die Neuerungen? Was sagen Sanitäter in der Region und was haben Patienten davon?