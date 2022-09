Irreversible Schäden

79-Jähriger soll in Stutensee versucht haben, seine Ehefrau zu erwürgen

Die Polizei hat in Stutensee einen 79-jährigen Mann festgenommen, der in der Nacht versucht haben soll, seine Ehefrau zu erwürgen. Zunächst wurde der mutmaßliche Täter in ein psychiatrisches Krankenhaus eingeliefert.