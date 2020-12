Unbekannte sind am Freitag in ein Wohnhaus in Spöck eingebrochen, obwohl die Bewohnerin nur knapp eine Stunde unterwegs gewesen ist. Die Polizei warnt daher, dass sich Einbrüche in der Vorweihnachtszeit häufen.

Binnen einer knappen Stunde sind Unbekannte am Freitag in ein Haus in der Reitteilstraße von Spöck eingebrochen. Die Bewohnerin war zu dieser Zeit unterwegs, heißt es in einer Pressemitteilung der Polizei. Über eine aufgebrochene Tür gelangten die Täter zwischen 10.45 Uhr und 11.30 Uhr in die Wohnräume des Hauses.

Was die Diebe genau mitgenommen haben, ist bislang noch unklar. Es wird vermutet, dass sie Schmuck erbeutet haben. Die Karlsruher Polizei hat eine Fahndung eingeleitet, um die Einbrecher zu finden. Sie rechnet mit einem Anstieg an Einbrüchen in der Vorweihnachtszeit. Bürger sollten deshalb besonders wachsam sein und verdächtige Beobachtungen in der Nachbarschaft umgehend beim Notruf 110 melden.