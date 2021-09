Die vom Bundestag geplante Erhöhung der Tabaksteuer wirkt sich neben Zigaretten erstmals auch auf die Flüssigkeit in E-Zigaretten aus. Branchenvertreter wollen eine Klage wegen unverhältnismäßiger Preiserhöhung gegen das geplante Gesetz einreichen.

Im Juni beschloss der Bundestag eine stufenweise Anhebung der Tabaksteuer mit Wirkung zum Juli kommenden Jahres. Eine Schachtel mit 20 Zigaretten wird dann im Schnitt um zehn Cent teuer. Sehr viel massiver aber wirkt sich aus, dass erstmals Liquids, die Flüssigkeiten, die in E-Zigaretten verdampft werden, der Tabaksteuer unterliegen.

Das „Bündnis für tabakfreien Genuss“ kündigte als Branchenvertretung für E-Zigaretten postwendend an, beim Bundesverfassungsgericht wegen unverhältnismäßiger Steuererhöhung eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Die Kritiker weisen auch darauf hin, dass die bis 2026 geplanten Preissteigerungen den Umstieg von klassischen Rauchern auf die E-Zigarette finanziell unattraktiv machen würden. Studien zufolge sollen diese um 95 Prozent weniger schädlich sein.

Noch sieht Lukas Kopaczewski gute Chancen, dass das Gesetz über eine Klage gekippt wird. Im anderen Fall aber rechnet der Inhaber von „Nebel Rebell“ in Blankenloch damit, dass Läden zumachen werden. Und dies in einem Umfang von über 50 Prozent. „Besondere Auswirkungen hätte es auf Lungendampfer, also bei Dampfen auf Lunge, die mehr Liquid verbrauchen und deshalb keine fertigen Mischungen verwenden“, erklärt Kopaczewski. Das heißt, sie mischen die Basisflüssigkeit (Base) mit Aromen und Nikotin selbst.