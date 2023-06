Da haben Vandalen ganze Arbeit geleistet: In der Pestalozzi-Schule in Stutensee-Blankenloch versprühten Unbekannte den Inhalt eines Feuerlöschers. Am Montag musste daher eine Spezialfirma anrücken. Das kostet Geld.

Für Schülerinnen und Schüler der Pestalozzi-Schule in Stutensee-Blankenloch dauerten die Pfingstferien einen Tag länger. Grund dafür: Unbekannte Täter haben am frühen Samstagabend zahlreiche Räume des Schulgebäudes verwüstet.

Zudem versprühten sie aus einem Feuerlöscher Löschschaum im Schulgebäude.

Am Montag fand daher an der Pestalozzi-Schule kein Unterricht statt. Nach Mitteilung der Polizei kommen für den Vorfall aktuell mehrere Kinder als mögliche Verantwortliche in Betracht.

Feuerwehr rückt zur Pestalozzi-Schule in Blankenloch aus

Was war am Samstagabend passiert? Um 18.22 Uhr informierte ein Zeuge die Polizei. Er meldete Rauch und vermeintliche Hilferufe aus dem Schulgebäude an der Blankenlocher Hauptstraße.

Die Blankenlocher Feuerwehr rückte daher mit einem größeren Aufgebot aus. Ein Gebäudebrand konnte frühzeitig ausgeschlossen werden, heißt in der Mitteilung der Polizei. Die Beamten stellten fest, dass im Gebäudeinneren ein Feuerlöscher betätigt wurde.

Vandalismus in Schulen Stutensee: Mitte März brennt es gleich zweimal innerhalb von 48 Stunden im Thomas-Mann-Gymnasium. Das eine Mal ist es eine Korkwand, das andere Mal Klopapier auf einer Schultoilette. Die Schule musste teilweise evakuiert werden. Der Zusammenhang mit einer Tiktok-Challenge wurde diskutiert, konnte aber nicht abschließend erwiesen werden. Karlsruhe: Im Februar 2022 verwüsten unbekannte am Max-Planck-Gymnasium in Rüppurr mehrmals die Jungen-Toilette. Die Schule reagiert: Schulleiter Uwe Müller lässt die Toiletten sperren, Klogänge sind nur noch während der Pause möglich. Man geht davon aus, dass sich die Täter von einer Tiktok-Challenge haben inspirieren lassen. Im September des gleichen Jahres trifft es die Heinrich-Köhler-Schule in Rintheim, Unbekannte durchwühlen da Räume, werfen Gegenstände herum und beschädigen Fenster. Erst am 17. April 2023 dringen Unbekannte in das Gelände der Sophie-Scholl-Realschule in Oberreut ein. Dort zerstören sie einen Bienenstock und verwüsten den Schulgarten. Eggenstein-Leopoldshafen: Immer wieder hatte die Gemeinschaftsschule Eggenstein mit Vandalismus zu kämpfen. Besonderen Unmut verursachten Beschädigungen an der neuen Außenanlage. Der Einsatz eines Sicherheitsdiensts blieb ohne Erfolg, der Gemeinderat diskutierte schließlich über eine komplette Einzäunung des Schulgeländes. cm

Die Eindringlinge hätten nichts kaputt gemacht und keine Schulmaterialien zerstört, sagt Simone Wiehl, Rektorin der Grundschule. Vielmehr hätten die Täter Bücher aus den Schränken gezogen und mit Cremes Schmierereien auf dem Boden hinterlassen.

Wie die Tatverdächtigen in das Gebäude gelangten, ist nach Informationen der Polizei noch Gegenstand der Ermittlungen. Am Sonntag waren die Beamten vor Ort in der Schule und sicherten Spuren.

Schaum eines Feuerlöschers setzt sich auf dem Boden ab

Das größte Problem ist der versprühte Inhalt eines Feuerlöschers, den die Täter im Schulhaus fanden. Der Schaum lege sich wie eine weiße Staubschicht auf die Böden und die Schränke, und „geht durch alle Ritzen“, wie Wiehl sagt. Hauptsächlich im zweiten Obergeschoss habe sich der Staub verteilt.

Wir konnten da am Montag keine Kinder in das Schulgebäude lassen. Simone Wiehl, Rektorin der Pestalozzi-Grundschule

Dazu kommt: Die Schicht ist rutschig. „Wir konnten da am Montag keine Kinder in das Schulgebäude lassen“, sagt Wiehl.

Deswegen wurde der Unterricht für diesen Tag abgesagt. Die Schule richtete eine Notbetreuung in den Räumen der Grundschulbetreuung ein.

Dort wurden über den Montagvormittag hinweg insgesamt zwölf Schüler betreut, wie Wiehl sagt. Sehr froh ist sie über den guten Austausch mit den Eltern. „Das hat sehr gut geklappt“, sagt Wiehl. „Wir sind den Eltern sehr dankbar“, sagt die Rektorin.

Spezialfirma reinigt das Schulgebäude

Am Montag reinigte eine Spezialfirma die Flure, Klassenzimmer und Schränke. „Das ist ein riesiger Reinigungsaufwand“, sagt Wiehl. Die Stellen müssen abgesaugt und nass gewischt werden. Am Vormittag haben die Lehrer der Grundschule aufgeräumt.

Einen ähnlichen Vorfall habe sie noch nicht erlebt, sagt Wiehl. Aktuell laufen die Polizeiermittlungen, auch zu den Tätern. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden und die Kosten für die Reinigung laut Mitteilung auf mehrere Tausend Euro. Am Dienstag werde der Unterricht aber planmäßig wieder aufgenommen, sagt Wiehl.