Feuerwehreinsatz an der Pestalozzi-Schule in Stutensee-Blankenloch

Ein ausgelöster Feuerlöscher war vermutlich der Grund für einen größeren Feuerwehreinsatz am Samstagabend.

Zu einem Feuerwehreinsatz ist es am Samstagabend an der Pestalozzi-Schule in Stutensee-Blankenloch gekommen. Nach dem eingehenden Notruf gingen die Einsatzkräfte zunächst von einer Rauchentwicklung aus. Diese bestätigte sich nicht. Laut Polizei war ein ausgelöster Feuerlöscher der Grund für die Meldung.

Wie es dazu kam, ist bisher nicht bekannt. Eine Überprüfung des Gebäudes durch die Polizei blieb ergebnislos. Möglicherweise handelt es sich um Vandalismus durch Jugendliche. Die Ermittlungen der Polizei laufen.