Im Krokusweg

Investor fällt Bäume in Stutensee-Blankenloch ohne Erlaubnis der Stadt

Nur die Baumstümpfe sind auf dem Gelände einer ehemaligen Gärtnerei am Krokusweg in Stutensee-Blankenloch übrig geblieben. Der Investor, der das Grundstück bebauen will, hat sie gefällt. Jetzt gibt es Ärger mit der Stadt.