Bauarbeiten haben begonnen

Bahnübergang gesperrt: Kein Durchkommen für Autos in Söllingen

Lange hat es gedauert und sogar noch ein bisschen länger – die immer wieder mal angekündigte Schließung des Bahnübergangs in Söllingen. Eigentlich sollte er am Montagmorgen schon dicht sein. Am Vormittag jedoch konnte der Übergang, so denn die Schranken offen waren, von allen Verkehrsteilnehmern überquert werden. Was durchaus seine Vorteile hatte. Es kam zu keinen Irrungen und Wirrungen, alles lief im morgendlichen Berufsverkehr – und das im Sinne des Wortes – glatt über den Bahnübergang.