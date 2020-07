Bürgerversammlung

Leidiges Camper-Problem am Rheinufer in Leopoldshafen soll aus der Welt geschafft werden

Das durch Campingfahrzeuge regelmäßig zugeparkte Rheinufer an der Fähre Leopoldshafen war eines der Themen bei der Bürgerversammlung in Eggenstein-Leopoldshafen. In der Rheinhalle sprach Bürgermeister Bernd Stober auch über das kommende Haushaltsjahr, die Breitbandversorgung und das geplante Baugebiet.