Mann in Stutensee bedroht Ex-Freundin mit einem Messer

Nach einer Bedrohung mit einem Messer auf seine Ex-Freundin in Stutensee wurde ein 22-Jähriger am Sonntagabend festgenommen. Die Polizei ermittelt weiter.

Zu einer Festnahme eines 22-jährigen Mannes ist es am Sonntagabend in Stutensee gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bedrohte der Mann seine Ex-Freundin, nachdem er unerlaubt über ein Fenster in die Wohnung eingedrungen ist, mit einem Messer.

Die ebenfalls 22-jährige Geschädigte hatte die Beamten kurz vor 20 Uhr alarmiert. Noch vor Eintreffen der Polizisten verließ der Mann die Wohnung. Wenig später wurde er vor seiner Wohnung in Bruchsal durch mehrere Beamte festgenommen.

Der junge Mann widersetzte sich den Anweisungen der Polizisten. Somit wurde zusätzlich ein Diensthund eingesetzt, der den 22-Jährigen leicht verletzte. Er kam zur Behandlung in ein Krankenhaus.

Weitere Ermittlungen dauern an.