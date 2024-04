Diebstahl-Serie in der Ortenau: Tatverdächtige entkommt unerkannt

Möglicherweise ist eine Frau für gleich drei Diebstahlsdelikte am Donnerstag in Zell am Harmersbach und in Haslach verantwortlich. Die Polizei sucht nach der Unbekannten.

In Zell am Harmersbach und in Haslach ist es am Donnerstag zu gleich mehreren Diebstahldelikten gekommen. Wie die Polizei mitteilte, handelt es sich bei allen Vorfällen vermutlich um dieselbe Täterin.

Die Unbekannte stahl zunächst gegen 15 Uhr in einem Geschäft in der Keramikstraße mehrere Kosmetikartikel. Sie erbeutete dabei ein Diebesgut von über 700 Euro. Laut Zeugenaussagen stieg die Frau nach Verlassen des Geschäfts in einen schwarzen VW mit Villinger-Schwenninger Kennung.

Die Beamten vermuten, dass dieselbe Person nur wenige Minuten später einen weiteren Diebstahl in einem Laden in Haslach begangen habe. Der dort entstandene Dachschaden wird noch ermittelt, informiert die Polizei weiter.

Mitarbeiter verschließen Ladentüren: Flucht gelingt dennoch

Gegen 16.30 Uhr betrat die mutmaßliche Täterin wieder ein Geschäft in Haslach. Die Mitarbeiter waren zu diesem Zeitpunkt bereits über die Diebstähle in den anderen Läden informiert worden. Als sie die Verdächtige erkannten, versuchten sie die Türen zu verschließen. Der Frau gelang dennoch die Flucht, allerdings ohne Diebesgut.

Zeugen, die Hinweise zu den Vorfällen geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des Polizeipostens Zell am Harmersbach in Verbindung zu setzen.