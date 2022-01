Fremder möchte an Stutensees Haustüren Kinder impfen

So einfach kommt der Impfstoff vermutlich nicht mehr ins traute Heim: Ein Mann geht in Büchig von Tür zu Tür und fragt nach ungeimpften Kindern. Die Eltern sind in Aufregung.

Aufregung in Stutensee-Büchig: Ein fremder Mann geht von Tür zu Tür und fragt nach ungeimpften Kindern im Haushalt. So geschehen in dem Ortsteil am Mittwochabend.

Unsicherheit macht sich breit, in Whatsapp-Gruppen tauschen sich besuchte Eltern aus. Die Polizei Karlsruhe bestätigt den Vorfall gegenüber den BNN. Eine Frau habe gegen 17 Uhr über die Online-Internetwache der Polizei Baden-Württemberg die Behörden informiert.

Die zuständigen Stuttgarter Beamten informierten etwa drei Stunden später die Karlsruher Kollegen. Die gaben Entwarnung. Mittlerweile habe sich bereits die besorgte Frau per Telefon gemeldet.

Der Mann ist Arzt in der Nachbarschaft – er habe in der Praxis nicht den kompletten Impfstoff verimpfen können und wollte diesen Kindern im Ort zugutekommen lassen.