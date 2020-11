Die Corona-Pandemie ist seit Februar 2020 auch im BNN-Verbreitungsgebiet spürbar und bestimmt das öffentliche Leben und die Privatsphäre der Menschen in der Region gleichermaßen. Die Corona-Krise stellt Schulen und Kitas, Gastrobetriebe, Geschäfte, den Kulturbetrieb, Pflegeeinrichtungen und letztendlich jede Einzelperson vor verschiedene Herausforderungen und Probleme.

Wie das Leben während der Pandemie zwischen der Südpfalz und dem Schwarzwald aussieht, welche Verordnungen gelten und was sie für das Zusammenleben in der Region bedeuten, darüber berichten wir in unseren Artikeln rund um das Coronavirus.