Bargeld, Schmuck und Uhren haben bislang Unbekannte am Mittwochabend zwischen 17.20 Uhr und 19.45 Uhr aus einem Einfamilienhaus am Heidelberger Ring in Stutensee-Friedrichstal erbeutet.

Nach Angaben der Polizei gelangten die Einbrecher über ein Gartentor zur Terrasse des Anwesens. Hier brachen sie die Terrassentür gewaltsam auf und verschafften sich so Zutritt zum Wohnbereich. Sie durchsuchten die Schränke mehrerer Zimmer und verließen das Anwesen mit der Beute.

Infolge der Gewalteinwirkung auf die Terrassentür zersplitterte deren äußere Scheibe. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt.