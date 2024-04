Unbekannte durchsuchen Wohnhaus in Remchingen nach Wertsachen

Einbrecher hatten es am Mittwoch auf ein Einfamilienhaus in Remchingen-Wilferdingen abgesehen. Die Pforzheimer Beamten bitten um Zeugenhinweise.

Unbekannte sind am vergangenen Mittwoch in ein Wohnhaus in Remchingen-Wilferdingen eingebrochen. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter das Anwesen in der Kinzigstraße nach Wertsachen.

Der Einbruch ereignete sich laut aktuellen Informationen zwischen 18 und 18.30 Uhr. Die Einbrecher verschafften sich gewaltsam Zutritt in das Hausinnere. Im Anschluss durchsuchten sie das Inventar auf allen Stockwerken.

Kriminalpolizei Pforzheim untersucht den Fall

Die weiteren Ermittlungen übernimmt die Kriminalpolizei Pforzheim. Wer Hinweise zu dem Einbruch geben kann, wird gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu setzen.