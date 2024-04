Die Tischtennis-Mannschaft des Thomas-Mann-Gymnasiums in Stutensee hat das Landesfinale von „Jugend trainiert für Olympia“ gewonnen. Ende April geht es nun nach Berlin zu den deutschen Meisterschaften.

Erneut ist eine Mannschaft des Thomas-Mann-Gymnasiums (TMG) in Stutensee beim Wettbewerb „Jugend trainiert für Olympia“ erfolgreich. Nach den Volleyballern im vergangenen Jahr siegte jetzt das Tischtennis-Team beim Landesfinale.

Am Start waren sieben Jungs der Jahrgänge 2007 bis 2009: Colin Kestler, Frederik Umlauff, Nico Decker, Maximilian Roth, Arthur Schaarschmidt, Julian Zimpelmann und Nicola Grunwaldt.

Dieses Jahr ist das zweite Jahr in dieser Konstellation. Bernd Leuthe

Betreuer

Die Gruppe hatte sich erst vor kurzem formiert, um gemeinsam an Turnieren teilzunehmen, wie ihr Betreuer Bernd Leuthe, der am TMG Englisch und Sport unterrichtet, mitteilte. „Dieses Jahr ist das zweite Jahr in dieser Konstellation.“

Weiter gibt er an, dass die Nachwuchssportler in verschiedenen Vereinen aktiv sind, etwa beim TTC Weingarten, beim VSV Büchig oder beim Bundesligisten ASV Grünwettersbach.

Team aus Stutensee gewinnt mit Fünf-zu-Eins gegen Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim

Der jüngste Triumph nahm seinen Anfang am 6. Februar in Walldorf, als auf souveräne Weise der Sieg im Regierungsbezirk Karlsruhe und damit die Qualifikation für das Landesfinale errungen wurde. Beide Gruppenspiele konnte das TMG-Team sicher mit fünf zu null für sich entscheiden.

Beim Finale gegen den anderen Gruppenersten, die Dietrich-Bonhoeffer-Schule Weinheim, ging lediglich ein Einzel nach Kampf verloren, der Fünf-zu-Eins-Sieg war somit nicht in Gefahr.

Sechs Wochen später fand das Landesfinale in Freiburg statt. Auch gegen die hier deutlich stärkere Konkurrenz gaben sich die Stutenseer zunächst keine Blöße und gewannen erneut die ersten beiden Matches ohne Punktverlust. Die größte Herausforderung wartete dann im Endspiel.

Im Finale geht es gegen die größte Schule Baden-Württembergs aus Marbach

Gegner war das Friedrich-Schiller-Gymnasium Marbach, das mit über 2.600 Schülern und über 200 Lehrern als größte Schule Baden-Württembergs und als größtes allgemeinbildendes Gymnasium Deutschlands gilt. Entsprechend groß ist dort die Auswahl an guten Tischtennis-Spielern.

Unbeeindruckt von der Stärke des leicht favorisierten Gegners ging die TMG-Mannschaft mit zwei zu null in Führung und ließ sich auch durch zwei verlorene Einzel nicht aus der Ruhe bringen. Im vorderen Paarkreuz wurde die Führung wiederhergestellt, wobei auch die Marbacher Nummer Eins deutlich dominiert wurde.

Bei teils dramatischen Spielverläufen behielt das Team laut Angaben stets die Nerven. So konnte das Doppel in seinem Entscheidungssatz einen Fünf-Punkte-Rückstand aufholen, oder ein siegreicher Einzelspieler etliche Satzbälle abwehren.

Leuthe lobte die „große mentale Stärke“ seiner Schützlinge: „Das Team ist in dem einen Jahr gereift.“

Als Lohn für die herausragende Leistung wird das TMG Baden-Württemberg bei den Deutschen Meisterschaften Ende dieses Monats in Berlin vertreten.

In die Bundeshauptstadt fährt das Team mit großem Stolz aber ohne konkrete Erwartungen. Der Ausgang gilt als völlig ungewiss. „Alles kann passieren“, sagt Leuthe, der die Teams aus den anderen Bundesländern nicht kennt und das olympische Motto ausgibt: Dabei sein ist alles.