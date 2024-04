Krieg in der Ukraine

Warum ein Verein aus Stutensee für ukrainische Kinder ein Zeichen der Hoffnung ist

Der Verein Schaukelpferd aus Stutensee unterstützt rund 850 Kinder in der ostukrainischen Stadt Isjum. Der Vorsitzende Frank Ramstötter hat uns erzählt, was er bei einem mehrtägigen Aufenthalt in dem Kriegsgebiet erlebt und gesehen hat.