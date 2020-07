Leopoldshafen und Neuburgweier

Wegen Hochwasser: Rheinfähren bis Sonntagabend außer Betrieb

Die Rheinfähren zwischen Leopoldshafen und Leimersheim in der Pfalz sowie zwischen Neuburgweier und Neuburg in der Pfalz fahren am Sonntag aufgrund von Hochwasser im Rhein nicht. Bis voraussichtlich 18 Uhr können beide Fähren den Rhein nicht überqueren.