World Cleanup Day in der Hardt: Kommunen sagen Müll den Kampf an

Zum World Cleanup Day am 16. September rufen Städte und Gemeinden in der Hardt zum Mitmachen auf. Dabei sind sie kreativ: In Pfinztal wird etwa nach dem „hässlichsten Müllobjekt“ gesucht.

Die Stadtputzete hat in Stutensee eine lange Tradition. In diesem Jahr findet sie zum zweiten Mal am World Cleanup Day, dem weltweit größten Aktionstag gegen Umweltverschmutzung, am 16. September statt.

In allen Stadtteilen sind Treffpunkte eingerichtet, an denen morgens leere Müllsäcke ausgegeben werden und nach der rund dreistündigen Putzaktion gefüllt abgegeben werden können. Um die Planungen zu erleichtern, bitten die Organisatoren um Anmeldung.

In Blankenloch und Spöck winkt zur Belohnung ein Vesper

Für Blankenloch und Büchig ist der Treffpunkt um 9 Uhr am Bauhof, Hasenäckerweg 7, wo am Ende auch ein kleines Vesper wartet (Anmeldungen an gerda.erkert@stutensee.de). In Friedrichstal startet die Aktion ebenfalls um 9 Uhr, im Bauhof hinter dem Alten Rathaus, Rheinstraße Ost 14. Nach Abgabe der vollen Säcke gibt es dann ab 11.30 Uhr ein kleines Vesper im Oskar-Hornung-Haus (Anmeldungen an lutz.schoenthal@stutensee.de).

In Spöck trifft man sich um 9.30 Uhr im Hof der Ortsverwaltung in der Spechaastraße. Die vollen Müllsäcke werden später vom Bauhof eingesammelt. Den Imbiss in der Alten Schule organisieren die Landfrauen (Anmeldungen an karin.vogel@stutensee.de). In Staffort können die Müllsäcke vorab im Bürgerbüro abgeholt werden – das gilt auch für Blankenloch und Friedrichstal – oder am Sammeltag bei der Ortsverwaltung.

Die vollen Säcke sind zwischen 11 und 12 Uhr bei der Mehrzweckhalle abzugeben, wo auch die Verpflegung gereicht wird. (Anmeldungen an staffort@stutensee.de).

„Auch die Gemeinde Pfinztal unterstützt ihre Bürgerinnen und Bürger dabei, sich bei diesem wichtigen Tag einzubringen“, sagt Pressesprecherin Elke Fleig.

In jedem der vier Ortsteile wird deshalb am World Cleanup Day ein Parkplatz zum Müllsammelplatz umfunktioniert und mit Sammelbehältern versehen, an denen jeder seinen gesammelten Müll entsorgen kann: in Berghausen an der Kulturhalle, in Kleinsteinbach hinter der Hagwaldhalle, in Söllingen vor der Räuchle-Halle und in Wöschbach am Stadion.

Naturfreunde Berghausen suchen den hässlichsten Müll

Die Ortsgruppe Berghausen der Naturfreunde Baden engagiert sich besonders. Beispielsweise prämiert sie nach der Müllsammelaktion die kuriosesten Fundstücke. Außerdem hält sie für Kinder bei der Kulturhalle von 12 bis 14 Uhr kleine Überraschungen bereit und organisiert den Wettbewerb „Wer findet das hässlichste Müllobjekt in Pfinztal?“.

Die Gemeindeverwaltung weist darauf hin, dass das Müllsammeln auf eigene Gefahr erfolgt und jeder für seine Sicherheit selbst verantwortlich ist.

Taucher ziehen in Eggenstein-Leopoldshafen Müll aus See

Manche Kommunen leisten über das ganze Jahr hindurch unabhängig vom großen internationalen Termin ihren Beitrag zum Umweltschutz. In Eggenstein-Leopoldshafen wird voraussichtlich am 21. Oktober eine Gemarkungsputzete stattfinden. Dabei beteiligen sich auch die Taucher, die den See aufräumen. Da die Aktion nur an einem sonnigen Tag stattfindet, kann es noch zu Verschiebungen kommen.

„Walzbachtal räumt auf“ heißt eine jährliche Aktion, deren Bestandteil ein an den World Cleanup Day angelehnter Gemarkungsputz ist. Der nächste Termin ist jedoch erst im kommenden Frühjahr.

Jedes Jahr veranstaltet die Gemeinde Weingarten in Kooperation mit der Turmbergschule eine Gemarkungsputzete, bei der die Schülerinnen und Schüler Abfall in den Außenbereichen der Gemarkung einsammeln. Die Klassen vier bis zehn beteiligen sich in voller Stärke an der Putzete, die an einem Vormittag stattfindet. Der gemeindliche Bauhof unterstützt die Aktion durch Bereitstellung von Warn- und Schutzkleidung sowie die Entsorgung des Sammelguts.

Weltweit räumen 20 Millionen Menschen zusammen auf

Mit dem Müllsammel-Projekt „Clean Up The World“ wurde 1989 in Australien das gemeinschaftliche Müllaufsammeln eingeführt. 2017 riefen die USA den National Cleanup Day ins Leben. Der World Cleanup Day findet seit 2018 immer am dritten Samstag im September statt. Nach Angaben der Initiatoren nehmen mittlerweile mehr als 20 Millionen Menschen in 180 Staaten daran teil.

In Deutschland hat sich die Teilnehmerzahl seit den Anfängen mehr als verzehnfacht, wie der Trägerverein „Let’s Do It Germany“ ermittelte. Im vorigen Jahr engagierten sich demnach 292.460 Bürgerinnen und Bürger in 1.338 Kommunen.