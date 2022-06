Zeugen gesucht: Mann quält in Stutensee-Blankenloch seinen Hund

Ein Unbekannter ist am Montagabend in Stutensee-Blankenloch dabei beobachtet worden, wie er seinen Hund gequält hat. Die Polizeihundeführerstaffel ist auf der Suche nach dem Mann.

Ein Mann soll am Montag gegen 18.30 Uhr an der Hauptstraße in Stutensee-Blankenloch seinen Hund gepeinigt haben.

Eine Passantin meldete den Vorfall daraufhin der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe, informierte die Polizei.

Der Zeugin zufolge wurde der Mann mehrfach handgreiflich, bis das Tier aufheulte und winselte. Die Polizei ist nun auf der Suche nach weiteren Augenzeugen.

Mann gesucht: 1,80 Meter groß

zwischen 30 und 40 Jahre alt

kräftige Statur

trägt eine Glatze und Tattoos auf beiden Armen

Hund schien noch jung zu sein, hatte schwarzes Fell und sah laut der Zeugin einer deutschen Dogge ähnlich

Personen, die weitere Hinweise zum Hundeführer haben, werden gebeten, sich mit der Polizeihundeführerstaffel Karlsruhe unter Telefonnummer (0 72 1) 6 63 39 80 in Verbindung zu setzen.