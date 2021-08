Fahrerflucht

Autos beschädigt: Unfallfahrer stellt sich in Karlsruhe-Durlach betrunken der Polizei

Nachdem ein Autofahrer am Mittwochnachmittag in Karlsruhe-Durlach in der Badener Straße drei parkende Autos beschädigt hatte, stellte er sich Stunden später bei der Polizei in der Südweststadt. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von 1,32 Promille.