250 Liter Diesel aus Lkw bei Weingarten gestohlen

Einem Lkw-Fahrer sind am Donnerstag auf einem Autobahn-Parkplatz 250 Liter Diesel aus seinem Sattelzug abgezapft worden. Die unbekannten Täter führten Schläuche in beide Tanks ein.

Bislang unbekannte Täter haben am Donnerstagmorgen ungefähr 250 Liter Dieselkraftstoff aus den Dieseltanks eines Sattelzugs auf einem Parkplatz an der Bundesautobahn 5 entwendet. Der Fahrer schlief in der Kabine seines Führerhauses auf dem Parkplatz Höfenschlag, teilte die Polizei mit.

Gegen 4 Uhr bemerkte er Personen, die offenbar aus seinem Lkw den Kraftstoff aus zwei Tanks abzapften. Er sah, wie sie die in beide Tanks seines Lkw führenden Schläuche abzogen und wegrannten. Insgesamt fehlten aus beiden Tanks ungefähr 250 Liter Kraftstoff.

Der Lkw-Fahrer konnte die Personen nicht beschreiben. Leider meldete er den Vorfall erst gegen 9 Uhr der Polizei, sodass sich nicht mehr klären lässt, inwiefern ein Sattelzug, der neben dem Geschädigten geparkt war und sich direkt nach dem Diebstahl entfernte, damit zu tun hat.