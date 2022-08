Am Dienstag

87 Tauben mussten sterben: Brieftaubensportverein in Weingarten brennt

Ein dramatisches Szenario hat sich am Dienstagnachmittag in Weingarten ereignet: Wegen eines Feuers am Taubenschlag des Brieftaubensportvereins in Weingarten mussten Dutzende Tauben sterben.