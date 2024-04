Circus Bely muss Plakate in Weingarten vorzeitig abhängen

Wegen der Kommunalwahl am 9. Juni muss das Familienunternehmen elf Tage vor dem letzten Aufritt am 5. Mai die Plakatierflächen freimachen.

Der Zirkus kommt in die Stadt! Auf dem Festplatz bei der Walzbachhalle in Weingarten steht schon das rotblaue Zelt von Circus Bely. Auf den grünen Freiflächen grasen Lamas und Kamele. „Wir gastieren nach vielen Jahren wieder einmal in Weingarten“, sagt Marina Frank-Bely.

Doch die Freude auf die kommenden Aufführungen dämpft ein Wermutstropfen. Und der betrifft die Werbung, genauer die öffentliche Plakatiergenehmigung für das Familienunternehmen in der neunten Generation. Statt der beantragten 50 Plakate wurden wegen der kleinen Gemarkungsgröße Weingartens nur zehn Plakate zugelassen.

Doch viel schlimmer sei, dass „sicherzustellen ist, dass die Plakate spätestens am 25. April wieder abgehängt werden“, so die Verfügung zur Sondergenehmigung. Im Gespräch mit dem Ordnungsamt wurde Frank-Bely erklärt, dass dies mit den Kommunalwahlen am 9. Juni zusammenhängt. Ein Blick in die Satzung, auf die die Gemeinde Weingarten verweist, zeigt die Anordnung, öffentliche Plakatflächen sechs Wochen vor der Wahl für Wahlkampfwerbung freizuhalten.

Die Familie spürt immer noch die Folgen der Pandemie

„Wir sind doch hier bis zum 5. Mai“, so Frank-Bely. „Was sollen die Menschen denken, wenn wir unsere Plakate elf Tage vorher wieder abhängen? Die denken doch, da ist etwas passiert, oder werden erst gar nicht auf uns aufmerksam. Es ist nicht auszudenken, wenn durch diese Maßnahmen die Einnahmen Einbußen erleiden.“

Noch spürbar sei der finanzielle Einbruch bei den Einnahmen durch die Corona-Pandemie, als Auftritte für die 15-köpfige, Artisten-Großfamilie nicht möglich waren. „Wir – mein Mann und ich, unsere vier Kinder und Schwiegerkinder und fünf Enkelkinder – leben von den Einnahmen aus den Vorstellungen, von denen auch die Futterkosten für die 80 Tiere im Programm bezahlt werden.

Und die Kamele und Alpakas, die gerade Nachwuchs bekommen haben, die Pferde oder die Schottischen Hochlandrinder fressen ganz schön was weg.“ Sie betont: „Wir haben vom Veterinäramt eine 1A-Tierhaltung bestätigt bekommen.“

Wer den Weg in die Manege findet, taucht ein in eine zweistündige Zirkuswelt mit Trapez- und Bodenakrobatik, Clownerie, Tierdressuren und Live-Musik. Frank-Bely moderiert das Programm. In der Pause dürfen die kleinen Zuschauer kostenlos eine Runde auf den Zirkuspferden drehen und über den Tiernachwuchs staunen. Die Ruhetage in der Manege werden für die Futtertransporte aus Kehl benötigt.