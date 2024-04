Jazz vom Feinsten macht in Weingarten Appetit auf mehr

Jazz auf höchstem Niveau war der passende Appetitmacher auf die 38. Auflage der Weingartner Musiktage, die am 11. Oktober beginnt. Das Landesjugendjazzorchester trat am Samstag im Gewächshaus Stärk auf und brachte den Raum zum Beben.

Unter der Leitung von Thorsten Wollmann, der etliche der 18 Titel arrangiert und einige selbst komponiert hatte, zeigten die jungen Musikerinnen und Musiker der Bigband Spitzenleistungen.

Programm bildet einen Spannungsbogen zwischen Tradition und Zeitgeist

Das abwechslungsreiche Programm bildete einen Spannungsbogen zwischen Tradition und Zeitgeist. Jazz, Klassik, Rock und Filmmusik waren die Elemente dieses großartigen Abends. „Hay Burner“ von Sammy Nestico zum Auftakt war gefolgt von „Ol‘ Man River“, einer Komposition, die das US-amerikanische Volkslied aufgreift.

Ein melancholisches Klangbild zeigte „Pavane“, eines der populärsten Stücke in Moll von Gabriel Faure, in der Jazz-Version. „Mr. Bond“ dagegen brachte das Publikum zum Strahlen, woran Sängerin Vivian nicht unerheblichen Anteil hatte. „Los Zapatos De Baile“, begeisterte mit einem wilden Chaos an Klangfarben, bevor eine helle Trompete aus der letzten Reihe zur Ordnung rief.

Bandleader Thorsten Wollmann hat Bach-Choral neu arrangiert

Außergewöhnlich war Wollmanns Bearbeitung von Bachs „Jesus bleibet meine Freude“ mit Extrastimmen für drei Sängerinnen. In jedem Titel traten Solisten auf und erhielten reichlich Beifall.

Erstmals an diesem Abend erhielt das Publikum Kenntnis vom Programm des kommenden Festivals. Eröffnung ist am 11. Oktober um 20 Uhr mit dem Sonus Quintett im Autohaus Morrkopf. Klarinette, Bassklarinette, Saxophon, Oboe und Fagott schaffen einen sehr harmonischen kammermusikalischen Zusammenklang.

Am 12. Oktober navigiert Noemi Waysfeld im Gewächshaus Stärk zwischen jiddischem und russischem Liedgut in mehreren Sprachen, begleitet von einem Trio mit Gitarre, Violine und Bass. Beginn ist 20 Uhr.

Bei den Musiktagen gibt es auch ein spezielles Kinderkonzert

Am 13. Oktober stellt das Blechbläserensemble Seppdeppseptett mit drei Trompeten, drei Waldhörnern, Tuba und Akkordeon in einem musikalisch-komödiantischen Stil das Gewächshaus Stärk auf den Kopf. Beginn ist 10.30 Uhr. Am selben Tag kommt um 19 Uhr der Rising Star 2024, die Querflötistin Leonie Bumüller, ins Autohaus Morrkopf. Ihre Ausbildung am Mozarteum in Salzburg hat sie mit Auszeichnung abgeschlossen und konzertierte bereits mit renommierten Rundfunkorchestern.

New Talents sind die Violinistin Maria Helling und die Sängerin Alma Unseld. Beide jungen Frauen wurden an der Musikhochschule Karlsruhe ausgebildet. Sie sind am 18. Oktober um 20 Uhr im „Goldenen Löwen“ zu hören. Das Amelio Trio und Bundespreisträgerinnen treten am 19. Oktober um 20 Uhr im Turmzimmer auf.

Juri Tetzlaff und Karidion Brass gestalten das Kinderkonzert am 20. Oktober im Goldenen Löwen und um 19 Uhr spielt das Trio 21Meter60 in der katholischen Kirche.