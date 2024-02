Silber und Bronze hat Luisa Niemesch bei Ringer-Europameisterschaften schon geholt. Nun könnte es Gold werden. Die Weingartenerin war am Donnerstag nicht zu stoppen.

Finale am Freitag

Luisa Niemesch hat einen fulminanten Start ins Olympia-Jahr hingelegt. Bei den Ringer-Europameisterschaften im rumänischen Bukarest gewann die Weingartenerin am Donnerstag alle drei Kämpfe und katapultierte sich dadurch ins Finale.

Nach Silber und Bronze in den Vorjahren könnte Niemesch nun am Freitag ihren EM-Medaillensatz komplett machen. Im Kampf um Gold trifft die 28-Jährige in der Gewichtsklasse bis 62 Kilogramm auf die Norwegerin Grace Bullen.

Niemesch hatte bereits vergangenen September für Furore gesorgt, als sie bei den Weltmeisterschaften in Belgrad nicht nur Platz fünf belegt, sondern sich auch ein Ticket für die Sommerspiele in Paris gesichert hatte.

Für die gebürtige Karlsruherin ist es die zweite Olympia-Teilnahme, nachdem sie bereits 2016 bei den Spielen von Rio de Janeiro mitgemischt hatte.

Ringer-EM: Niemesch gewinnt erneut gegen Schwedin Lindborg

Bei der EM erwischte Niemesch am Donnerstag einen perfekten Start. Im Achtelfinale ließ sie der Polin Aleksandra Wolczynska keine Chance und entschied den Kampf vorzeitig für sich. Etwas mehr Mühe hatte sie anschließend mit Vizeweltmeisterin Yuliia Ostapchuk aus der Ukraine, doch am Ende stand ein überraschend klarer Sieg (7:1) zu Buche.

Im Halbfinale ging es dann gegen die Schwedin Johanna Lindborg, gegen die Niemesch im Vorjahr den Bronzekampf gewonnen hatte. Auch diesmal behielt die Athletin des SV Germania Weingarten die Oberhand, letztlich hieß es 4:2 für Niemesch.

Diese steht nun im Finale am Freitag vor der schwersten Aufgabe, schließlich hat Gegnerin Bullen in ihrer Karriere bereits zweimal den EM-Titel gewonnen und zudem bei Weltmeisterschaften Silber und Bronze errungen.