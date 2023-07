Morgendliche Ruhe

Frühaufsteher unter sich: So ist es am Samstag um 9 Uhr am Baggersee in Weingarten

34 Grad und mehr stehen am Samstag auf dem Thermometer. Um 9 Uhr hat die Sonne aber noch mit kleineren Startschwierigkeiten zu kämpfen und strahlt hinter der Wolkendecke hervor. So ist es morgens am Baggersee in Weingarten – und so um die Mittagszeit in Linkenheim-Hochstetten am Baggersee Streitköpfle.