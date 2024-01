Posaunenchor Weingarten feiert sein 100-jähriges Bestehen

Die Feierlichkeiten beginnen am 4. Februar mit einem festlichen Gottesdienst und enden am 10. November mit einem Kirchenkonzert.

Im Jahr 1923 traten sechs junge Männer zusammen, um aus eigenem Antrieb ein Blasinstrument zu erlernen. Ein Jahr später gründeten sie den Posaunenchor. Der erste Chorleiter war Wilhelm Weis, aber bereits 1928 übernahm Jakob Kärcher diese Aufgabe. 1955 gab er das Amt an seinen Sohn Hermann Kärcher weiter, der es weitere 30 Jahre bekleiden sollte.

Seit mittlerweile 100 Jahren kommt dieser Chor der originären Aufgabe der evangelischen Posaunenchöre nach, „den Menschen Freude zu bereiten, sie zu trösten, einzuladen und aufzuwecken“. So umschrieb es der damalige Landesobmann Wilhelm von Ascheraden in der Festschrift zum 75-jährigen Bestehen des Weingartener Posaunenchors. „Gestalterischen Einfluss auf das Leben der Kirchengemeinde zu nehmen“ schrieb der damalige Kirchengemeinderatsvorsitzende Thomas Schaller dem Posaunenchor zu.

Das Leitwort „Vertraut den neuen Wegen, die der Herr uns weist“ bezog sich auf die Wandlungsfähigkeit des Chors, der, ohne das Alte – die Choräle – über Bord zu werfen, das Neue einbezogen und sich gerne für Gospel, Swing und Spirituals geöffnet hat.

Weingartener spielen auch mit Schlagzeugbegleitung

Nach kriegsbedingtem Stillstand erlebte der Chor ab 1945 eine rasche Aufwärtsentwicklung, vor allem im musikalischen Bereich. Sätze von Schütz, Bach und Händel wurden häufig gespielt. Anlässe waren musikalische Gottesdienste und Gemeindefeste. Nach und nach und heute mehr denn je will der Posaunenchor auch außerhalb der Kirchenmauern die Nachricht Gottes für die Menschen bekannt machen.

Das zeigt sich im Musizieren auf dem Weihnachtsmarkt, am Silvesterabend mit Fackelbeleuchtung, bei der Auferstehungsfeier auf dem Friedhof, im Advent in den Seniorenheimen, bei der Teilnahme am Volkstrauertag und seit einiger Zeit bei den Wein- und Straßenfesten der politischen Gemeinde.

1987 übergab Herrmann Kärcher den Dirigentenstab an Bernd Breitenstein, der ihn weiterhin in kundigen Händen hält. Unter seiner Leitung hat sich der Chor neben der klassischen Kirchenmusik ein breites Spektrum verschiedener Stilrichtungen angeeignet und sein Repertoire stets erweitert und modernisiert.

Seit 2002 wurden mehrere Open-Air-Konzerte veranstaltet. Ein Höhepunkt war das Winterkonzert im Gasthaus „Löwen“ im Jahr 2017, bei dem Filmmusik gespielt wurde und erstmals ein Schlagzeuger den Chor begleitete.

Neue Begegnungen, die ihn am Puls der Zeit halten, beispielsweise mit Kompositionen von Traugott Fünfgeld, erfährt der Chor durch wiederkehrende Teilnahme an Landesposaunentagen und anderen großen Chortreffen. So war der Weingartener Posaunenchor bei Posaunentagen in Leipzig und Dresden dabei und wird dieses Jahr nach Hamburg fahren.

Festkonzert mit Reinhold Friedrich und Eriko Takezawa

Die Jubiläumsfeierlichkeiten beginnen am 4. Februar um 10 Uhr mit einem Festgottesdienst und anschließendem Empfang im evangelischen Gemeindehaus. Es folgt am 13. Juli um 20 Uhr ein Open-Air-Konzert auf dem Rathausplatz gemeinsam mit den Swinging Voices. Dabei werden moderne Rhythmen mit Schlagzeugbegleitung im Mittelpunkt stehen.

Das Finale des Jubiläums wird ein festliches Konzert am 10. November um 18 Uhr in der evangelischen Kirche sein. Die weltweit gefragten Musiker Reinhold Friedrich und seine Frau Eriko Takezawa werden das Konzert, das einen Streifzug durch 100 Jahre Posaunenchorliteratur darstellt, zusammen mit dem Chor gestalten.