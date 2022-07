Nach knapp 30 Kilometern musste Felizian Jochem aus Weingarten seinen Weltrekord-Versuch abbrechen. Was war passiert?

Was haben ein kaputtes Fahrrad und ein Guinness-Weltrekord miteinander zu tun? Die Verbindung wird durch Felizian Jochem aus Weingarten hergestellt. Vergangenen Samstagmorgen startet der 16-Jährige den Versuch, einen neuen Rekord aufzustellen, indem er 100 Kilometer Fahrrad fährt – auf dem Hinterreifen.

Morgens um 7 Uhr startet Jochem mit einer Stunde Verzögerung in den Rekordversuch. Sein Vater Patrick Jochem kreist mit dem Fahrrad und einer montierten Kamera hinter ihm die Runden im Altenbürgstadion in Karlsdorf-Neuthard.

Kurz nach dem Start stürzt er nach zehn Kilometern. Doch Jochem lässt sich nicht unterkriegen und macht weiter. „Ich fand den Sturz schlecht, aber es ist gut, dass es so früh passiert ist und nicht später. Ich wollte auf jeden Fall weitermachen“, erinnert er sich.

Ich habe nur drei Stunden geschlafen. Felizian Jochem, nach Abbruch des Weltrekord-Versuchs

Der Schüler fährt weiter – 71 Runden, umgerechnet 28,4 Kilometer. Das entspricht ungefähr der Strecke nach Weingarten und wieder zurück an den Sportplatz in Karlsdorf-Neuthard.

Abbruch des Weltrekord-Versuchs auf dem Hinterrad kommt nach dem zweiten Sturz

Um 9.05 Uhr wird der Rekordversuch aufgrund eines zweiten Sturzes von Felizian abgebrochen. Eine Fliege sei ihm ins Auge geflogen. Außerdem sei er unkonzentriert gewesen und er habe Schmerzen vom Sattel gehabt, wie er sich erinnert. „Ich habe nur drei Stunden geschlafen.“

Aber Jochem möchte nicht aufgeben und entweder in den Sommerferien oder im Herbst erneut einen Versuch wagen, dieses Mal möchte er sich besser vorbereiten und aus seinen Fehlern lernen, wie er sagt.

Im Frühling 2020 entdeckt der nun 16-Jährige seine Leidenschaft für das Fahrradfahren, als er einen Pfad im Wald mit Freunden befährt. Durch Corona habe sich das alles dann ergeben, wie sich Jochem zurückerinnert. Vor allem das Fahren auf dem Hinterreifen, sogenannte Wheelies hätten ihn begeistert.

So begann er auch längere Distanzen auf nur einem Reifen zurückzulegen und fuhr so beispielsweise in die Schule. Außerdem wird er Mitglied im Karlsruher Verein für Montainbike Rennsport 2020.

Video-Aufnahmen werden bei Guinness World Records eingereicht

Als in der Weihnachtszeit letzten Jahres sein Fahrrad kaputt geht, habe der Schüler überlegt, wie er ein Neues finanzieren könne. Nachdem er Ferienjobs ausgeschlossen habe, sei er auf die Idee gekommen, nach dem aktuellen Wheelie-Rekord zu schauen.

Anschließend meldet Jochem sich an und nach zwölf Wochen erhält er die Starterlaubnis für seinen Rekordversuch. Sein neues Fahrrad sollte so durch Sponsorengelder bezahlt werden.

Obwohl sein Sohn das ursprüngliche Vorhaben nicht umsetzen konnte, wird er die erreichte Leistung mit den benötigten Beweisen dennoch einreichen, erklärt Vater Patrick Jochem.

Neben der ungeschnittenen Videoaufnahme inklusive Ortsangabe solle eine Strichliste geführt werden mit den gefahrenen Runden und sichergestellt werden, dass es sich bei dem Altenbürgstadion um eine waagrechte Fläche handle. Außerdem solle ein bestimmtes Rad genutzt werden, das beschriftet ist und beglaubigt.

Ob ein Rekord aufgestellt wurde, entscheidet dann die Firma Guinness World Records.