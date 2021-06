Wenn Thomas Dresch beim Kauf seiner Monatskarte für den Karlsruher Verkehrsverbund (KVV) von einem „miserablen Timing“ spricht, ist das in diesem Fall nicht einmal übertrieben.

Am Dienstag, 15. Juli, kaufte sich Dresch für die Fahrt von seinem Wohnort in Rüppurr zu seinem Arbeitsplatz auf dem Campus-Nord des Karlsruher Instituts für Technologie (KIT) für 85,50 Euro eine Drei-Waben-Monatskarte – und bereits wenige Stunden später lag der komplette Schienenverkehr in der Karlsruher Innenstadt wegen verklebter Gleise und Bahnen brach.

Erste Antwort des KVV ist ernüchternd