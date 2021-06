Nächster Schritt zum Normalbetrieb beim Schienenchaos in Karlsruhe

Die Verkehrsbetriebe Karlsruhe nehmen am Donnerstag zwei wichtige Nord-Süd-Verbindungen wieder in Betrieb. Dadurch sind alle Stadtbahnlinien wieder auf normaler Route unterwegs. Bei den Trams sieht es anders aus. Die Reinigungsarbeiten dauern mindestens bis nächste Woche.

Nach acht Tagen Zwangspause rollen am Donnerstag wieder die ersten Bahnen durch die Rüppurrer Straße, das teilen die Verkehrsbetriebe Karlsruhe (VBK) am Mittwochabend mit.

Damit ist die erste Nord-Süd-Verbindung wieder in Betrieb. Die Reinigungsarbeiten in der Brauerstraße werden vermutlich noch bis in die nächste Woche ziehen, so Pressesprecher Nicolas Lutterbach.

Wann der Abschnitt zwischen dem Städtischen Klinikum und Knielingen-Nord wieder befahren wird, lasse sich nicht prognostizieren. Dort sei die Verschmutzung am stärksten.

Ersatzverkehr auf der Ringlinie wird eingestellt

Einen Normalbetrieb im Netz wird es wegen der Reinigung der teilweise stark verschmutzten Bahnen durch Fachfirmen frühestens im Juli geben. Man hoffe darauf, bis Ende nächster Woche genügend Fahrzeuge zur Verfügung zu haben, damit der Fahrplan wieder ohne veränderte Taktung oder Ausfälle umgesetzt werden könne, so Lutterbach.

Die Ursachenforschung werde vermutlich noch deutlich länger dauern. Zu den durch die tagelange Sperrung von einzelnen Abschnitten, den Bus-Ersatzverkehr sowie die aufwendige, teils durch Fremdfirmen durchgeführte Reinigung entstandenen Kosten gebe es noch keine belastbaren Zahlen.

Auch in der südlichen Karlstraße sind ab Donnerstag wieder Bahnen unterwegs. Zur vollständigen Nord-Süd-Achse taugt der Streckenabschnitt allerdings nicht, da der nördliche Bereich wegen der Bauarbeiten am Kriegsstraßentunnel seit einiger Zeit für Bahnen ohnehin tabu ist. An der Mathystraße müssen Fahrzeuge aus Richtung Hauptbahnhof nach Westen oder Osten abbiegen, bis zum Europaplatz geht es nicht weiter.

Fugen provisorisch mit Kaltasphalt gefüllt

Durch die Rüppurrer Straße werden die Linien 4, 5, S1/S11, S4, S52 sowie S7 und S8 fahren. In der Karlstraße ist die Tram 3 unterwegs. Weil die Bahnen wieder fahren, stellen die Verkehrsbetriebe die Ringlinie der Ersatzbusse im Citybereich ein.

Die Stadtbahnen fahren nach Angaben der VBK nun alle wieder auf ihrem regulären Linienweg. Teilweise kommt es aber noch zu Einschränkungen und Zugausfällen. Viele Trams sind hingegen noch auf Strecken des Notkonzepts unterwegs – außer der S2 und der 1. Den vollständigen Notfahrplan haben die Verkehrsbetriebe unter kvv.de veröffentlicht.

Am Mittwoch hatten Mitarbeiter der VBK an verschiedenen Stellen im Stadtgebiet durch die Entfernung des Vergussmaterials neben den Schienen aufklaffende Lücken provisorisch mit Kaltasphalt befüllt. Für die Reinigung der Schienen kommt mittlerweile ebenso wie bei den Bahnen Trockeneis zum Einsatz. Dabei nehmen es die Verkehrsbetriebe sehr genau.

Arbeiten in der Brauerstraße dauern weiter an

„Es muss alles runter“, so Lutterbach. Schon ein feiner Bitumenfilm könne beispielsweise zu Problemen bei einer Notbremsung führen, auch Weichen oder Signalanlagen müssten aus Sicherheitsgründen rückstandslos gesäubert werden. I

n der Brauerstraße sind die Arbeiten laut dem Leiter der VBK-Infrastruktur, Christian Höglmeier, besonders schwierig. „Durch das dortige Rasengleis können schwere Fahrzeuge für die maschinelle Reinigung nur eingeschränkt zum Einsatz kommen“, sagt er.