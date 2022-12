Weihnachten ist das Fest der frohen Botschaft. Und eine solche ist auch die Aussicht, erstmals seit 2019 wieder an den Feiertagen ein kirchenmusikalisches Programm wie vor Beginn der Pandemie zu erleben.

Kurzfristig wegen Erkrankung abgesagt wurde allerdings die ökumenische Weihnachtsmeditation mit der Gruppe „Akzente“, die an Heiligabend ab 23 Uhr in der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz angesetzt war. Dennoch stehen zum diesjährigen Fest noch etliche musikalische Glanzlichter an.

Ein Überblick über das Programm, ohne Gewähr auf Vollständigkeit:

Heiligabend

In der Evangelischen Stadtkirche am Marktplatz beginnt um 17 Uhr die musikalische Christvesper „Siehe, ich verkündige euch große Freude“. Unter der Leitung von Kantor Christian-Markus Raiser führen der Bachchor und die Camerata 2000 mit Solistinnen und Solisten das so betitelte Werk des Barockkomponisten Philipp Heinrich Erlebach auf.

Die Christvesper in der Christuskirche ab 17 Uhr wird gestaltet vom Weihnachts-Chor der Christuskirche (Leitung: Peter Gortner).

In der Lutherkirche sind zur Christvesper ab 18 Uhr Chöre aus dem „Oratorio de Noël“ von Camille Saint-Saëns zu hören, aufgeführt von der Lutherana und Instrumentalsolisten unter der Leitung von Dorothea Lehmann-Horsch.

In der katholischen Stadtpfarrkirche St. Stephan gestalten Patrick Fritz-Benzing (Orgel) und Judith Ritter (Alt) den musikalischen Teil der Christmette ab 22 Uhr.

Erster Weihnachts-Feiertag

Der erste Weihnachtsfeiertag am 25. Dezember steht musikalisch im Zeichen des Weihnachtsoratoriums von Johann Sebastian Bach. Im Kantatengottesdienst ab 10 Uhr an der Christuskirche führen der Kammerchor der Christuskirche, das Karlsruher Barockorchester mit Solisten unter der Leitung von Peter Gortner den sechsten Teil auf.

Im Kantatengottesdienst an der Evangelischen Stadtkirche ab 10.30 Uhr bringen der Bachchor und die Camerata 2000 mit Solisten unter der Leitung von Christian-Markus Raiser den dritten Teil zur Aufführung.

In der Lutherkirche erklingt im Gottesdienst ab 10 Uhr die Kantate „Unverzagt in allem Leide, denn der Ursprung meiner Freude“, aufgeführt von Irène Naegelin (Sopran), Jörg Stumpp (Violine) und Dorothea Lehmann-Horsch (Orgel und musikalische Leitung).

Zweiter Weihnachts-Feiertag

Im Gottesdienst ab 10 Uhr zum Tag des Namenspatrons von St. Stephan erklingt am 26. Dezember, der auch der Stephanstag ist, in der katholischen Stadtpfarrkirche die Credo-Messe KV 257 von Wolfgang Amadeus Mozart, aufgeführt durch den Stephanschor unter der Leitung von Patrick Fritz-Benzing.

In der Stadtkirche Durlach bringt ab 10 Uhr der Chor „Spirited Voices“ unter der Leitung von Jan-Peter Knoche „Christmas Gospels“ zu Gehör.

Ein Weihnachtsprogramm mit Werken von Michael Praetorius bis John Rutter bietet das Gesangsquartett Athos Ensemble mit Daniel Kaiser an Flügel und Orgel ab 18 Uhr in der Johanniskirche am Werderplatz.

Und als wohl krönender Abschluss des festlichen Musikprogramms stehen ab 18 Uhr die Teile Vier bis Sechs des Weihnachtsoratoriums von Bach in der Christuskirche auf dem Programm, aufgeführt durch den Oratorienchor und den Kammerchor der Christuskirche, das Karlsruher Barockorchester und Solisten unter der Leitung von Peter Gortner.