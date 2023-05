Effektvoll am KIT: Auf zum Tag der offenen Tür

Am Samstag, 17. Juni 2023, lädt das Karlsruher Institut für Technologie zum Tag der offenen Tür am Campus Nord ein.

Vier Jahre lang war pandemiebedingt Pause – jetzt kann endlich wieder ein Tag der offenen Tür am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) stattfinden. Am Samstag, 17. Juni 2023, sind alle, die sich für Wissenschaft begeistern, eingeladen, von 10 bis 19 Uhr am Campus Nord bei Eggenstein-Leopoldshafen einen Blick hinter die Kulissen zu werfen.

„Das KIT prägt die Region und die Region prägt das KIT. Diese enge Verbundenheit von Wissenschaft und Gesellschaft ist ein wichtiger Treiber unserer Arbeit am KIT. Am 17. Juni möchten wir dieses konstruktive Miteinander fortsetzen und zugleich feiern – gemeinsam mit den Bürgerinnen und Bürgern der Region“, sagt der Präsident des KIT, Professor Holger Hanselka.

Führungen, Vorträge und Mitmachangebote

In den vergangenen Jahren begeisterte die Veranstaltung viele tausend Besucherinnen und Besucher mit spannenden Einblicken in die Forschung des KIT zu wichtigen Zukunftsfragen. Auch in diesem Jahr darf bei Führungen, Vorträgen oder Mitmachangeboten gefragt, gestaunt und ausprobiert werden. Der Tag der offenen Tür ist aber auch ein Familienfest mit Musik, Comedy und Aktionen speziell für Kinder und Jugendliche, die basteln, knobeln oder experimentieren können.

„Der Tag der offenen Tür 2023 wird ein buntes Fest für die ganze Familie mit vielfältigen Einblicken in unsere Arbeit, die sich den drängenden Herausforderungen der Menschheit ebenso stellt wie den vielen faszinierenden Fragestellungen der Wissenschaft. Zudem freuen wir uns, dass wir mit unserem Tag der offenen Tür auch in diesem Jahr wieder den Startpunkt für das Wissenschaftsfestival EFFEKTE setzen können“, so Hanselka weiter.

Für die Nachhaltigkeit: Programm dieses Jahr erstmals nur als App veröffentlicht

Um dem Nachhaltigkeitsgedanken Rechnung zu tragen und Ressourcen zu schonen, wird das mehr als 200 Einzelangebote umfassende Programm in diesem Jahr erstmals nicht gedruckt, sondern in einer App veröffentlicht. Sie wird voraussichtlich ab 5. Juni in den App-Stores zur Verfügung stehen.