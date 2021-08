Die Corona-Pandemie hat auch positive Seiten wie die Wiederentdeckung der Natur vor der eigenen Haustür. Wandern und Waldbaden liegen ebenso im Trend wie Camping mit Zelt oder Wohnmobil. Schwarzwald oder Pfälzerwald statt Kanaren oder Balearen – diese Veränderung im Urlaubsverhalten ist nicht nur mit Blick auf das überhitzte Weltklima positiv. Es sichert auch Arbeitsplätze in der gebeutelten Hotellerie und Gastronomie.

Viele Menschen kannten die Schätze in unserer Region gar nicht und haben in den vergangenen eineinhalb Corona-Jahren spannende Neuentdeckungen gemacht: Vom Nationalpark an der Hochstraße bis hin zu den Rheinauen im Tiefgestade. „Nur wo Du zu Fuß warst, bist Du auch wirklich gewesen.“ Dieses angebliche Zitat des Dichterfürsten Goethe wird jeder unterschreiben, der von einer Rucksacktour ebenso erschöpft wie zufrieden wieder nach Hause kommt.

Wie bei jedem Trend gibt es auch beim Naturerlebnis in heimischen Gefilden neben viel Licht auch ein wenig Schatten. Wenn sich ganze Ballungszentren am Wochenende zu bestimmten Uhrzeiten in die Naherholung stürzen, sind verstopfte Straßen, vermüllte Wege und überquellende Parkplätze die logische Folge.