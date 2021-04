Die Begriffe Nationalpark und Naturpark klingen ähnlich, doch sie stehen für Gebiete, die sich in ihrer Nutzung beträchtlich unterscheiden. Der Nationalpark Schwarzwald ist ein Schutzgebiet, in dessen Kerngebiet der Mensch weder land- noch forstwirtschaftlich noch in irgendeiner anderen Art eingreifen darf. Die Natur bleibt sich selbst überlassen, sie soll zur Wildnis werden. Ein Naturpark wie das Gebiet Schwarzwald Mitte/Nord dient dagegen vorrangig dem Tourismus und der Tourismus-Vermarktung. Ziel ist eine natur- und umweltverträgliche Nutzung des Gebiets. Während der Nationalpark auf eine Fläche von 10.062 Hektar kommt, wird er vom fast 50 Mal so großen Naturpark, dem größten in Deutschland, komplett umgeben. In Deutschland gibt es 16 Nationalparks und 106 Naturparks. kam