Zwischen Karlsruhe und Wörth

Kontrolle auf Rheinbrücke: 75 Verstöße in 20 Minuten

Während der Bauarbeiten auf der Rheinbrücke zwischen Karlsruhe und Wörth ist die linke Spur in Richtung Karlsruhe nur für Fahrzeuge mit maximal zwei Metern Breite erlaubt. Am Samstagnachmittag hat die Polizei kontrolliert, wie genau sich die Fahrer an diese Vorgabe halten - und ein ziemlich ernüchterndes Ergebnis bekommen.