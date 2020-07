46-jährige Vermisste aus Kraichtal wiedergefunden

Frau wurde in Klinik gebracht

Update: Die vermisste 46-jährige Frau wurde am Freitag in den Weinbergen bei Kraichtal-Unteröwisheim aufgefunden. Die Frau laut Polizei wurde unter Einsatz eines Rettungsdienstes in eine Klinik gebracht. Lebensgefahr bestehe bei ihr offenbar nicht.

Zu den Hintergründen ihres Verschwindens dauern die Ermittlungen des Kriminalkommissariats Bruchsal noch an - nach bisherigem Ermittlungsstand war es kein Fremdverschulden.

Vermutlich führt die Vermisste ein weißes Damenrad der Marke Pegasus, Typ Avanti Sport ( siehe Foto der Polizei ) mit. Die Polizei geht davon aus, dass sich die 46-Jährige in einer hilflosen Lage befinden könnte und dringend medizinische Hilfe benötigt.

Hinweise zu der Vermissten oder dem weißen Damenrad nimmt der Kriminaldauerdienst Karlsruhe unter der Telefonnummer 0721 666 5555 entgegen.

BNN